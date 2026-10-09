Прокуратура проверит канал с призывами убивать школьников

Прокуратура Приморского края организовала проверку по факту размещения в социальных сетях материалов, оскорбляющих школьников и призывающих к насилию над ними. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Поводом стали обращения родителей несовершеннолетних. Они обнаружили во Владивостоке канал, где публиковали фотографии подростков из разных школ. В записях детей оскорбляли, призывали бить их, плевать в них, а некоторых — убивать. Всего на ресурсе вышло более сотни подобных публикаций.

Родители рассказали, что после таких постов подростков действительно начинали оскорблять и плевать в них. Некоторые прямо заявляли, что делают это, потому что так написано в канале. Взрослые обратились в правоохранительные органы.

Прокуратура выяснит, соответствуют ли эти сведения действительности. Ведомство также даст оценку соблюдению прав подростков и работе органов системы профилактики. Администраторов канала ищут. Сам ресурс с призывами к насилию уже закрыли для посторонних.