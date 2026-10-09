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Происшествия 1236

Пять машин столкнулись на МКАДе, есть пострадавший

Массовое ДТП произошло в пятницу днем на западе Москвы.

Пять машин столкнулись на МКАДе, есть пострадавший
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Как стало известно «МК», в 12:20 на 45-м километре МКАД столкнулись пять автомобилей, следовавшие в попутном направлении. В ДТП участвовали «Субару», «Форд», «Джили» и две машины «Хендай». По предварительной информации, пострадал один человек.

 

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Автор:
Москва