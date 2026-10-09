Рабочий упал с девятого этажа строящегося здания и выжил

В Бишкеке рабочий упал с высоты девятого этажа строящейся высотки и выжил

В Бишкеке 7 октября на строительстве 16-этажного жилого дома по улице Юнусалиева произошёл несчастный случай. Во время высотных работ оборвалась подвесная строительная люлька, в результате чего 37-летний мужчина упал с девятого этажа на третий и получил тяжёлые травмы. Об этом пишет Time.kg.

Прибывшие медики диагностировали у пострадавшего перелом позвоночника и доставили его в Национальный госпиталь. По последним данным, состояние мужчины оценивается как стабильное. Представители застройщика сообщили, что рабочий был пристёгнут страховочным поясом, однако это не предотвратило падение.

Специалисты Государственного департамента архитектурно-строительного контроля провели проверку и установили предварительную причину происшествия. Как выяснилось, подвесная платформа не выдержала чрезмерной нагрузки, что привело к перенапряжению конструкции и падению с высоты.

По итогам проверки строительную компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов (около 200 тысяч рублей) и обязали устранить выявленные нарушения техники безопасности. До выполнения всех предписаний строительство жилого дома временно приостановлено.

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