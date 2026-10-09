Расстрелял мужчину: в РФ будут судить украинского боевика

В РФ будут судить украинского боевика, который убил мирного жителя в ДНР

В РФ возбудили уголовное дело в отношении украинского боевика. Его подозревают в убийстве гражданского лица в Донецкой Народной республике. Об этом сегодня, 9 октября, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Преступление было совершено 15 июня 2022 года. Злоумышленник находился во двое дома в Бахмуте. Он увидел мужчину, на предплечье которого была белая повязка. Оружия при себе у прохожего не было. Однако злоумышленник несколько раз выстрелил в мирного жителя. Тот погиб на месте.

В январе этого года боевика взяли в плен. Сейчас ведется расследование. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее наше издание сообщало, что в Свердловской области возбудили уголовное дело после аварии с двумя автобусами. В результате происшествия пострадали пять человек.

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