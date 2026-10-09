Редкий двойной торнадо обрушился на побережье Сицилии и вызвал масштабные разрушения. Об этом сообщила газета La Sicilia.

«Стихийное бедствие затронуло учебные заведения острова непосредственно во время занятий. Во многих школах выбиты стёкла и повреждены фасады зданий. Несколько учеников получили лёгкие травмы и ушибы», — пишет издание.

Наиболее серьёзный ущерб зафиксирован в пригородах Марсалы и Петрозино. Там разрушены сельскохозяйственные склады. Ветер повалил деревья. Припаркованные автомобили отбросило на обочины и в кюветы.

В конце августа торнадо обрушился на посёлок Пома во французском департаменте Од. В результате пострадал 41 человек. 15 пострадавших эвакуировали в Каркассон. Два человека числятся пропавшими без вести. Сицилия периодически сталкивается с подобными природными явлениями из-за особенностей климата Средиземноморья.

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