Ревнивый россиянин позвал нового ухажера бывшей на разговор, а потом закопал его

Житель Биробиджана предстанет перед судом за расправу на почве ревности

В Биробиджане перед судом предстанет 53-летний местный житель. Его обвиняют в убийстве на почве ревности. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, в октябре 2025 года мужчина узнал, что его бывшая супруга встречается с другим. Ревнивец предложил сопернику поговорить. Они сели в автомобиль, но разговор перерос в конфликт.

Во время беседы бывший муж схватил нож и нанес новому партнеру женщины несколько ударов в сердце. От полученных ранений тот скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, убийца вывез тело в лесополосу. Там он выкопал яму и закопал труп. Затем мужчина поехал к ближайшему карьеру. Там он избавился от ножа и помыл автомобильные коврики от следов крови.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.