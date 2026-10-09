Родители нашли у детей канал в соцсетях с призывами убивать российских школьников

Во Владивостоке родители несовершеннолетних нашли в социальных сетях канал, где публиковали фотографии подростков из разных школ. Их оскорбляли, призывали бить и плевать, а некоторых — убивать. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

На ресурсе вышло более сотни подобных записей. После таких публикаций подростков действительно начинали оскорблять и плевать в них, рассказали родители. Некоторые прямо заявляли, что делают это, потому что так написано в канале.

Родители обратились в правоохранительные органы. Сейчас администраторов канала ищут. Сам канал с призывами к насилию в отношении подростков закрыли для посторонних.

Ранее МК писал, что в Артеме Приморского края прокуратура начала проверку после нападения группы подростков на 14-летнюю школьницу — девочке диагностировали закрытый перелом костей носа. Надзорное ведомство оценит работу органов профилактики и условия воспитания детей, участвовавших в конфликте. Ранее в Новосибирской области двое подростков жестоко избили 81-летнюю женщину, по факту возбуждено уголовное дело.