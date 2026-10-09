Россияне после ссоры с начальством сожгли торговый павильон

В Петербурге полиция задержала двух мужчин 30 и 36 лет. Их подозревают в поджоге торгового павильона. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на Муринской дороге. Огонь полностью уничтожил магазин и стоявший рядом контейнер. Владелец оценил ущерб в 2,5 миллиона рублей.

Стражи порядка установили, что причиной пожара стал поджог. По данным ведомства, к нему причастны двое мужчин. Выяснилось, что они пошли на это из-за конфликта с работодателем.

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Другие обстоятельства выясняются.

Во Владивостоке конфликт между работодателем и подчиненым привел к гибели двоих. 31-летний управляющий ресторана зарезал свою начальницу во время конфликта, а затем забил бейсбольной битой её мужа-директора, когда тот приехал в заведение. Чтобы скрыть следы, мужчина облил тела горючей смесью и поджёг, но был задержан по горячим следам.