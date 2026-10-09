Россиянин больше восьми лет избивал своих детей, морил их голодом и запрещал спать

В Тамбове суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняли в истязании собственных детей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

По данным суда, мужчина больше восьми лет издевался над детьми. Он регулярно избивал их, лишал сна и еды, выгонял из дома. Один из несовершеннолетних, спасаясь от побоев, бродяжничал и скитался по улицам. Он боялся возвращаться домой.

Когда о ситуации в семье стало известно, в отношении мужчины возбудили уголовное дело об истязании. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Ранее МК писал, что в Сызрани возбудили уголовное дело против воспитателя детского лагеря «Дружные ребята», который избивал двух братьев с расстройством аутистического спектра. По предварительным данным, причиной агрессии стало то, что дети шумели ночью и мешали вожатому спать. Задержанный признал вину, но заявил, что мальчики «сами довели его», при этом их отец погиб в ходе СВО.