Россиянин пострадал в результате удара ВСУ по автомобилю

Житель Белгородской области пострадал в результате удара ВСУ по автомобилю

Сегодня, 9 октября, боевики ВСУ вновь атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Так, в посёлке Волоконовка дрон нанёс удар по автомобилю. Пострадал мужчина. У него диагностировали акубаротравму. Пострадавшего госпитализировали. Также поврежден транспорт.

При взрыве второго беспилотника разбиты стёкла и кузова пяти автомобилей. В областном центре вражеский дрон нанес удар по коммерческому объекту. В результате повреждены фасад и остекление.

В Валуйском округе в селе Казинка от детонации беспилотника повреждены грузовой автомобиль и линия электропередачи.

Ранее наше издание сообщало, что за минувшую неделю боевики ВСУ несколько раз атаковали Херсонскую область. В результате шесть человек погибли, еще 25 пострадали.

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