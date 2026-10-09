Россиянин пострадал в результате удара ВСУ по автомобилю

Сегодня, 9 октября, боевики ВСУ вновь атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Так, в посёлке Волоконовка дрон нанёс удар по автомобилю. Пострадал мужчина. У него диагностировали акубаротравму. Пострадавшего госпитализировали. Также поврежден транспорт.
При взрыве второго беспилотника разбиты стёкла и кузова пяти автомобилей. В областном центре вражеский дрон нанес удар по коммерческому объекту. В результате повреждены фасад и остекление.
В Валуйском округе в селе Казинка от детонации беспилотника повреждены грузовой автомобиль и линия электропередачи.
Ранее наше издание сообщало, что за минувшую неделю боевики ВСУ несколько раз атаковали Херсонскую область. В результате шесть человек погибли, еще 25 пострадали.