Россиянин убил начальницу и ее мужа, а потом сжег тела в ресторане

Во Владивостоке арестовали подозреваемого в убийстве мужа и жены в ресторане

Следственное управление СК по Приморскому краю сообщило о мере пресечения для мужчины, подозреваемого в убийстве владельцев ресторана во Владивостоке. Его заключили под стражу на 1 месяц 29 дней.

Пожар в заведении произошел 7 октября. Во время тушения спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. Как позже выяснилось, погибшие были супругами и владели этим рестораном. По подозрению в расправе задержали работника пары. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Эта норма касается убийства двух лиц.

Ранее в УМВД по Приморскому краю сообщили детали. Конфликт вспыхнул между мужчиной и его работодательницей. В ходе ссоры подозреваемый нанес женщине несколько ударов ножом. После ее гибели в здание приехал директор. Когда он зашел внутрь, преступник избил его бейсбольной битой.

Чтобы скрыть следы и инсценировать несчастный случай, мужчина облил тела горючей смесью и поджег их. Расследование продолжается.