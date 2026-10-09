Россиянина подозревают в убийстве жены на территории детского сада

В Майкопе арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве жены в детском саду

Майкопский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 69-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве своей жены. Об этом сообщается в канале объединённой пресс-службы судов Республики Адыгея в «Макс».

Суд рассмотрел ходатайство следователя и удовлетворил его: подозреваемый арестован на два месяца — до 6 декабря 2026 года включительно. Ему вменяется преступление, предусмотренное частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По данным следственного управления СК России по Республике Адыгея, вечером 7 октября 69-летний местный житель, находясь на территории детского сада в Майкопе, из неприязни нанёс жене несколько ударов ножом, который принёс с собой. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Мужчина был задержан, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

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