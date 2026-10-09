Россиянка погибла в результате атаки ВСУ

Боевики ВСУ продолжают наносить удары по регионам России. За минувшие сутки они несколько раз атаковали Белгородскую область. В результате погибла мирная жительница. Пострадали два человека. Об этом сегодня, 9 октября, рассказал оперативный штаб региона.

Трагедия случилась в Шебекино. Там в результате атаки FPV-дрона на автомобиль погибла женщина. Ее личность уже установлена.

Также в Шебекино дрон взорвался на парковке. Поврежден автомобиль. А в поселке Октябрьский при аналогичных обстоятельствах травмы получили мужчина и женщина. В ходе атак повреждены жилые дома, автомобили, дорожное полотно и коммерческие объекты.

Ранее наше издание сообщало, что за минувшую неделю боевики ВСУ несколько раз атаковали Херсонскую область. В результате шесть человек погибли, еще 25 пострадали.

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