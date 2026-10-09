Россиянка уложила детей спать, а потом нашла тело младшей под окнами

В Перми четырехлетняя девочка погибла после падения из окна многоэтажного дома. Погибшую обнаружила мать. Об этом сообщили в СУ Следственного комитета России по Прикамью.

По данным следствия, вечером 8 октября женщина отправила спать двоих детей — 2017 и 2022 годов рождения. После этого она ненадолго зашла на кухню. Вернувшись в комнату, мать не нашла младшую дочь в кровати. Окно было открыто.

Женщина вышла на улицу и увидела тело ребенка под окнами. Сейчас следователи осматривают место происшествия. Они устанавливают все обстоятельства. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В поселке Сибирцево Черниговского округа Приморского края годовалый ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома. Мальчика госпитализировали с травмами разной степени тяжести.