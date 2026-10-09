Российская ПВО за ночь уничтожила более 500 украинских дронов

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 505 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, дроны сбивали с 20:00 мск 8 октября до 08:00 мск 9 октября. Беспилотники обнаружили над Калужской, Брянской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской областями.

БПЛА ликвидировали и над Липецкой, Тульской, Тверской, Тамбовской, Смоленской, Рязанской, Ульяновской, Ростовской и Астраханской областями.

Также средства ПВО работали над Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном и Крымом. Беспилотники перехватывали и над акваториями Черного и Азовского морей.

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