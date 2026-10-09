Самолет с деньгами Центробанка рухнул на дорогу в Эквадоре

В Эквадоре легкомоторный самолет врезался в столб после посадки

Легкомоторный самолет Cessna Grand Caravan EX, перевозивший ценности Центрального банка Эквадора, после неудачной посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался на оживленной дороге в городе Куэнка. Как сообщило Главное управление гражданской авиации Эквадора, происшествие случилось 8 октября в аэропорту Марискаль-Ла-Мар. Два человека на борту выжили.

Самолет авиакомпании Cuencana Airlines прибыл из Гуаякиля. При посадке пилоту не удалось остановить воздушное судно в пределах полосы. Машина съехала с насыпи, выехала на проспект Уртадо-де-Мендоса и столкнулась со столбом освещения.

На борту находились пилот и еще один человек. По информации авиационных властей, оба пережили аварию и находятся в стабильном состоянии.

Позднее выяснилось, что самолет перевозил ценности Центрального банка Эквадора. В финансовом учреждении заверили, что груз не поврежден и остается под охраной.

После происшествия движение в районе аэропорта временно перекрыли. На место прибыли пожарные, сотрудники полиции и медики.

Причины аварии устанавливаются.

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