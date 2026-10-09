Шесть человек погибли: ВСУ атаковали российский регион

За неделю шесть жителей Херсонской области погибли в результате атак ВСУ

За минувшую неделю боевики ВСУ несколько раз атаковали Херсонскую область. В результате шесть человек погибли, еще 25 пострадали. Об этом сегодня, 9 октября, рассказал в своем телеграм-канале глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, в районе Рыково украинский беспилотник убил многодетного отца и дочь. В Алешках жертвами атак стали ещё два человека. Также мирные жители погибли в Новокиевке и в районе Сокологорного.

Повреждены 19 жилых домов, 32 автомобиля. В том числе автомобиль скорой помощи. Под удар попали школа, больница, детский сад, администрация и стоматология. Боевики регулярно бьют по гражданским объектам.

Ранее наше издание сообщало, что житель Запорожской области погиб в результате атаки БПЛА ВСУ.

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