Школьница едва не сожгла полицейскую машину в российском городе

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга девочка-подросток пыталась поджечь автомобиль полиции. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел вечером 8 октября. 13-летнюю девочку заметили у патрульных машин. По информации, к попытке поджога ее могли подтолкнуть мошенники.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Другие подробности не приводятся.

МК писал ранее, что в Кировске Ленинградской области 17-летний подросток поджег автомобиль «Нива» и стоявший рядом прицеп на территории парка культуры и отдыха. По предварительным данным, мотивом стала личная неприязнь к сотруднику охраны парка