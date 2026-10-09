Шторм унес самоподъемную платформу в море

Шторм в Балтийском море унес самоподъемную платформу. Об этом рассказала пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Происшествие случилось в районе пляжа города Светлогорска. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

Однако надзорное ведомство все же проверит, было ли исполнено законодательство об охране окружающей среды, а также соблюдались ли требования безопасности при эксплуатации объектов водного транспорта.

Сегодня, 9 октября, скорость ветра в Калининградской области достигает 27 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение.

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