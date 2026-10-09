Скотленд-Ярд задержал двух латышей на базе ВВС Великобритании

Двух жителей Великобритании с гражданством Латвии поймали на базе RAF

Скотленд-Ярд задержал двух граждан Латвии, проживающих в Великобритании, после их незаконного проникновения на территорию авиабазы Королевских ВВС RAF Molesworth. Об этом 8 октября сообщается на сайте полиции.

Инцидент произошел в графстве Кембриджшир. Вечером 7 октября патруль полиции министерства обороны обнаружил возле периметра объекта брошенный автомобиль. Совместно с коллегами из Кембриджшира силовики обследовали территорию и нашли небольшой пролом в ограждении.

Ночью 8 октября внутри базы были обнаружены и задержаны двое мужчин в возрасте 36 и 32 лет. Их заподозрили в незаконном проникновении на охраняемый объект и причинении материального ущерба.

Расследованием занимается подразделение по борьбе с терроризмом. В полиции подчеркнули, что пока нет признаков связи этого происшествия с событиями на базе Фэрфорд, которые произошли на прошлой неделе.

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