Скотленд-Ярд задержал двух латышей на базе ВВС Великобритании

Скотленд-Ярд задержал двух граждан Латвии, проживающих в Великобритании, после их незаконного проникновения на территорию авиабазы Королевских ВВС RAF Molesworth. Об этом 8 октября сообщается на сайте полиции.
Инцидент произошел в графстве Кембриджшир. Вечером 7 октября патруль полиции министерства обороны обнаружил возле периметра объекта брошенный автомобиль. Совместно с коллегами из Кембриджшира силовики обследовали территорию и нашли небольшой пролом в ограждении.
Ночью 8 октября внутри базы были обнаружены и задержаны двое мужчин в возрасте 36 и 32 лет. Их заподозрили в незаконном проникновении на охраняемый объект и причинении материального ущерба.
Расследованием занимается подразделение по борьбе с терроризмом. В полиции подчеркнули, что пока нет признаков связи этого происшествия с событиями на базе Фэрфорд, которые произошли на прошлой неделе.
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