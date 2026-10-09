Смог над регионом: лесные пожары в Индонезии закрыли школы в Малайзии

Загрязнение воздуха в Сингапуре достигло максимального пика за 2026 год

Густой токсичный смог от неконтролируемых лесных и торфяных пожаров на индонезийских островах Суматра и Калимантан накрыл соседние государства Юго-Восточной Азии, вынудив власти Малайзии перевести на дистанционный режим около двух миллионов школьников, передает The Business Times и таиландское издание The Nation. В десятках малайзийских городов индекс загрязнения воздуха превысил опасные отметки.

Одновременно в Сингапуре концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 и показатели индекса стандартов загрязнения (PSI) подскочили до рекордных значений с начала года. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провел экстренные переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, потребовав активизировать тушение очагов возгорания и привлечь военную авиацию.

Ситуацию усугубляет аномальная засуха, вызванная климатическим феноменом Эль-Ниньо. Медицинские службы стран АСЕАН рекомендуют гражданам носить респираторы и ограничить пребывание на открытом воздухе.

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