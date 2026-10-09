Сотрудник миграционной службы выстрелил в нелегала с 5-летним ребенком

Сотрудник иммиграционной и таможенной службы США (ICE) выстрелил и ранил мужчину в Нью-Йорке в четверг днем во время специальной операции, сообщили федеральные власти. Сообщается, мужчина был в сознании и госпитализирован, а стрельба быстро вызвала гневные протесты со стороны местных жителей и должностных лиц.

Согласно предварительным сообщениям, агенты окружили мужчину и пятилетнего ребенка в его машине в жилом районе, а затем произвели несколько выстрелов, сообщил мэр города Зохран Мамдани в своем заявлении в четверг вечером. По его словам, ребенок физически не пострадал.

По данным департамента полиции Нью-Йорка (NYPD), стрельба произошла в районе Марбл-Хилл в Бронксе.

Министерство внутренней безопасности (DHS) сообщило в заявлении в социальных сетях, что сотрудники ICE проводят операцию против мужчины из Доминиканской Республики, не имеющего документов. В заявлении не объяснялось, что привело к стрельбе, говорилось: “Во время инцидента сотрудник ICE разрядил свое оружие, и преступник-нелегал был ранен”.

Степень травм мужчины неизвестна, пишет The Guardian. В заявлении департамента утверждалось, что мужчина был “связан” с бандой и ранее привлекался к уголовной ответственности, но DHS не назвало его имени и не предоставило доказательств его происхождения.

“Это недопустимая и невероятно серьезная ситуация”, - написал Мамдани в своем посте. “Я позвонил президенту; когда мы поговорим, я потребую, чтобы он прекратил все действия правоохранительных органов ICE в нашем городе”.

Опубликованное New York Times видео с мобильного телефона показывает непосредственные последствия стрельбы, на кадрах агент в желтом жилете, разговаривающий по телефону, держит в руках что-то похожее на штурмовую винтовку. Газета сообщила, что на другой видеозаписи, сделанной очевидцами, видно, как после этого несколько агентов стояли посреди улицы, причем один из них был вооружен, а другой удерживал мужчину на земле.

Одна из свидетельниц рассказала местному новостному изданию The City Reporter, что видела истекающего кровью мужчину на земле перед автомобилем и агента, держащего на руках маленького ребенка. На видео также видны отверстия от пуль в лобовом стекле внедорожника, сообщает NY1.

Мамдани выразил возмущение в своем посте, заявив: “Я не буду стоять в стороне, пока агенты ICE терроризируют наши общины. Сегодня вечером мы думаем о пострадавшем жителе Нью-Йорка и его семье. Мы молимся за его выздоровление. Уберите ICE из наших районов”.

За последний год Министерство внутренней безопасности США столкнулось с растущей негативной реакцией на применение сотрудниками иммиграционной службы смертоносной силы на местах. В прошлом месяце сотрудник иммиграционной службы выстрелил в 28-летнего Уилбера Рафаэля Гарсеса Переса, когда тот находился в своей машине во время остановки транспорта в Техасе. Затем федеральные прокуроры предъявили мужчине обвинение в нападении, утверждая, что он ударил полицейского боковым зеркалом, пытаясь уехать.

Администрация Трампа неоднократно обвиняла иммигрантов и протестующих в “вооружении” своих транспортных средств, утверждая, что агенты стреляли из своего оружия в ответ на “автомобильные атаки”. С тех пор как Трамп вернулся к власти в прошлом году, сотрудники иммиграционной службы США подстрелили по меньшей мере два десятка человек, согласно одному анализу, включая трех граждан США, которые были убиты.