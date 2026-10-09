Стали известны последствия атаки ВСУ на Херсонскую область

В Херсонской области после атак ВСУ за неделю повреждены 19 домов и 32 машины

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о последствиях атак ВСУ на этой неделе. По его данным, повреждены 19 жилых домов и 32 автомобиля. Среди них машина скорой помощи. Информация опубликована в его канале в «Максе».

Под удары попали объекты в разных населенных пунктах. В Каховке пострадало здание центральной районной больницы. В Виноградово повреждена школа, в Приветном — детский сад. В Горностаевке — стоматология и администрация.

В Бехтерах уничтожено зернохранилище. В Громовке повреждена мельница. В Новой Маячке — парикмахерская, в Тарасовке — продуктовый магазин. В Днепрянах пострадало административное здание.

Сальдо отметил, что среди поврежденного транспорта есть машина скорой помощи.