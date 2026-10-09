Суд вынес решение по поводу зарезавшего школьную уборщицу ученика

Районный суд по семейным делам и делам несовершеннолетних в Вышкуве принял решение поместить 15-летнего подростка, убившего уборщицу и ранившего двух человек в школе, на три месяца в воспитательное учреждение для несовершеннолетних. Об этом сообщила полиция, передаёт TVN24. Такая мера избрана в связи с совершением особо тяжкого преступления — убийства и покушения на убийство двух человек. Следственный изолятор для несовершеннолетних является аналогом временного ареста, применяемого ко взрослым: это закрытое учреждение с круглосуточным надзором педагогов и охраны.

Трагедия произошла в школе в Лещидоле-Новинах Вышкувского повята Мазовецкого воеводства, где 15-летний ученик напал с ножом на сотрудников учебного заведения. В результате погибла 37-летняя уборщица Дария, ещё два человека получили ранения. Подростка обезвредил и передал полиции директор школы, который рассказал, что после нападения мальчик начал извиняться. Сотрудники полиции под надзором прокуратуры осмотрели место происшествия и изъяли следы и доказательства, после чего материалы дела были переданы в суд.

Инцидент в Лещидоле-Новинах стал вторым нападением с ножом в польских школах за два дня. Ранее, 7 октября, 19-летний учащийся профессиональной школы в Остроленке напал с ножом на людей, ранив не менее десяти человек, включая самого себя. Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства обоих инцидентов.

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