Судоводителю дали год колонии-поселения за гибель ребенка на реке в российском регионе

В Хабаровском крае судоводителю дали год колонии-поселения за гибель ребенка

В Хабаровском крае суд вынес приговор местному жителю, из-за которого прогулка по реке закончилась гибелью маленького мальчика. Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности при управлении маломерным судном, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Трагедия произошла в июне 2026 года на реке Мая неподалеку от села Нелькан. Мужчина, не имевший удостоверения судоводителя, отправился в плавание с двумя пассажирами, среди которых был ребенок. Перед выходом на воду он не убедился в исправности рулевого механизма.

Во время движeния лодка внезапно потеряла управление, отклонилась от курса и опрокинулась. Все трое оказались в реке без спасательных жилетов. Взрослым удалось самостоятельно добраться до берега, однако мальчик не смог спастись и утонул.

Суд установил, что причиной смертельного происшествия стало несоблюдение требований безопасности при эксплуатации водного транспорта. Виновному назначили один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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