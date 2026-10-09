Священник зарубил топором и поджег пожилого мужчину, о котором должен был заботиться

В польском городе Радом начался судебный процесс над бывшим настоятелем католического прихода Мирославом М., обвиняемым в жестоком убийстве 68-летнего знакомого. Об этом пишет польское издание mojRadom.

По версии следствия, священнослужитель расправился с мужчиной после конфликта из-за недвижимости. Обвиняемый признал свою вину, а суд закрыл заседание для публики на время его показаний.

Трагедия произошла 24 июля 2025 года в населенном пункте Лясополе. Как установили следователи, священник привез пенсионера Анатоля Ч. на автомобиле, чтобы обсудить вопрос предоставления жилья. Во время разговора между мужчинами возник конфликт, после которого обвиняемый несколько раз ударил своего спутника топором по голове, облил горючей жидкостью и поджег.

Выяснилось, что ранее пенсионер передал священнослужителю земельный участок по договору дарения. Взамен настоятель обязался пожизненно заботиться о мужчине и помочь ему с жильем. Потерпевший требовал выполнения договоренности. После нападения священник скрылся, заметив приближающегося велосипедиста. От полученных травм и ожогов пенсионер скончался.

В ходе расследования бывший настоятель рассказал правоохранителям об обстоятельствах преступления и мотивах своего поступка. Прокуратура квалифицировала его дeйствия как убийство с особой жестокостью. Теперь Мирославу М. грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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