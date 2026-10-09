Тело убитой 15-летней девочки нашли в доме ее дяди

В Пакистане расследуют убийство 15-летней девушки, которая исчезла по дороге на занятия в религиозную школу. Тело несовершеннолетней обнаружили в жилище ее дяди. Обстоятельства трагедии приводит местное издание DAWN.

Подросток вышла из дома около 13:30, однако к вечеру обратно не пришла. Обеспокоенные родители связались с преподавателем учебного заведения и выяснили, что дочь в тот день на занятиях не появлялась. Самостоятельные поиски результата не принесли, после чего семья заявила об исчезновении в полицию.

Изучение записей уличных камер помогло установить, что незадолго до пропажи девочка контактировала со своим дядей. Впоследствии правоохранители обнаружили ее тело в доме родственника. При осмотре были выявлены перелом шеи, признаки удушения и повреждения, указывающие на возможные пытки.

Глaвным подозреваемым в совершении преступления стал дядя погибшей. Известно, что он, как и отец девочки, занимался продажей фруктов. При этом сведений о возможных разногласиях внутри семьи пока нет. Полицейские устанавливают мотив убийства, выясняют все обстоятельства произошедшего и разыскивают предполагаемого преступника.

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