Тpи человека погибли при взрыве судна во время покраски

В Китае покраска судна обернулась взрывом и гибелью троих человек

В китайском городе Гуйган на реке Юйцзян произошёл взрыв на техническом судне, в результате которого погибли тpи человека. ЧП случилось 6 октября около 17:15 неподалёку от деревни Хубяо в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Об этом сообщило китайское издание The Paper со ссылкой на местные власти.

По предварительным данным, судно стояло у берега, когда рабочие занимались его покраской. Из-за нарушения правил проведения работ произошёл внезапный взрыв. Один человек получил смертельные травмы и скончался, несмотря на помощь медиков. Ещё двое пострадали, а двое числились пропавшими без вести.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, пожарные, полицейские и медицинские работники. Специалисты организовали поисковую операцию, чтобы установить местонахождение исчезнувших людей. Поиски продолжались более суток.

Утром 8 октября спасатели обнаружили обоих пропавших. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что они погибли. Общее число жертв аварии увеличилось до трёх. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства трагедии, а местные власти занимаются ликвидацией последствий происшествия.

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