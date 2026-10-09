Три человека погибли и 36 пострадали при атаках хуситов на аэропорты Саудовской Аравии

Три человека погибли в результате атак на саудовские аэропорты в Абхе и Эр-Рияде

Три человека погибли и 36 пострадали в результате атак йеменских хуситов на аэропорты в саудовских городах Абха и Эр-Рияд. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии.

«Международные аэропорты в Абхе и Эр-Рияде были атакованы во вторник и среду. В результате нападения на аэропорт Абхи погибли два иностранных резидента из Марокко и Алжира, 28 человек пострадали. Жертвой атаки на аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде стал гражданин Судана, ещё восемь человек пострадали», — говорится в сообщении ведомства.

Атаки произошли во 6 и 7 октября. Движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, взяло на себя ответственность за эти удары. Ранее группировка предупредила авиакомпании об опасности использования воздушного пространства Саудовской Аравии. Исключение сделано только для полётов в Мекку и Медину из-за продолжающихся военных действий.

Движение «Ансар Алла» (хуситы) контролирует значительную часть Йемена, включая столицу Сану. С 2015 года они противостоят коалиции во главе с Саудовской Аравией, поддерживающей признанное правительство Йемена.

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