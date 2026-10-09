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Происшествия 1327

Три человека пострадали в аварии с двумя автобусами в российском регионе

Три человека пострадали в ДТП с автобусами на Урале

Три человека пострадали в ДТП с автобусами на Урале
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области на 275-м километре трассы Екатеринбург — Серов произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов. Авария случилась в Новолялинском муниципальном округе. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Столкнулись автобус № 809, следовавший из Екатеринбурга в Серов, и «Форд Транзит» № 990. В первом находились 35 взрослых пассажиров, во втором — 16.

Травмы получили три человека, которые ехали в «Форд Транзит». Их направили в медицинское учреждение для осмотра. О состоянии пострадавших не уточняется.

На месте работают экстренные службы. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

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