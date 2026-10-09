Убийцу 13 человек решили казнить в прямом эфире

Пентагон заявляет, что казнь стрелка из Форт-Худа будет транслироваться в прямом эфире. Американский военный психиатр Нидал Хасан, убивший 13 человек, будет расстрелян 3 декабря.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что казнь Нидаля Хасана, бывшего военного психиатра, убившего 13 человек в Форт-Худе, станет публичным событием, когда приговор будет приведен в исполнение в конце этого года. Представитель Министерства обороны позже подтвердил, что казнь будет транслироваться в прямом эфире.

Министр Пентагона сообщил, что расстрельная команда приведет приговор в исполнение в Форт-Худе, штат Техас, в четверг, 3 декабря, в 13:00. Это будет первая военная казнь в США более чем за 60 лет, пишет The Guardian.

“Это было нападение радикального исламиста в военной форме в рядах вооруженных сил, и поэтому он получит команду солдат для расстрела, как это и должно быть, и мы позаботимся о том, чтобы люди могли наблюдать за этим, чтобы это было публично, потому что люди должны понимать, что для этих людей могут быть серьезные последствия”, - сказал Хегсет.

На вопрос, обратился ли Хасан с последней просьбой или обратится к Трампу, Хегсет ответил: “Не важно. Мы увидим его 3 декабря”.

Как напоминает The Guardian, 5 ноября 2009 года Хасан открыл стрельбу в медицинском центре на военной базе в Техасе, убив 13 человек и ранив еще десятки. В 2013 году военный суд присяжных приговорил его к смертной казни, и с тех пор он содержится в Форт-Ливенворте в Канзасе. В прошлом году он исчерпал свои апелляции, что позволило Дональду Трампу утвердить приговор на этой неделе по рекомендации Хегсета.

Следователи установили, что за несколько месяцев до теракта Хасан обменялся 18 электронными письмами с Анваром аль-Авлаки, радикальным священнослужителем, который впоследствии был убит в результате удара американского беспилотника. На военном трибунале Хасан заявил, что он действовал, чтобы помешать американским солдатам отправиться в Афганистан убивать его собратьев-мусульман, до того, как его самого отправили в Афганистан. В ходе проверки, проведенной Уильямом Вебстером, бывшим директором ФБР, был сделан вывод, что бюро следовало более тщательно изучить его переписку.

В интервью Хегсет сказал, что Барак Обама назвал нападение “насилием на рабочем месте”. Первоначально Пентагон рассматривал стрельбу как инцидент, связанный с насилием на рабочем месте, а не как теракт, что повлияло на право жертв на получение "Пурпурных сердец" и других льгот, связанных с боевыми действиями.

Но нет никаких свидетельств того, что сам Обама использовал эту фразу, утверждает The Guardian. На поминальной службе через несколько дней после теракта он вместо этого назвал жертв американцами, которые не смогли избежать “ужасов войны”, назвав стрельбу трагедией и заявив, что убийца предстанет перед судом.

Последний известный случай расстрела военнослужащих в США произошел в ноябре 1945 года, но администрация Трампа попыталась вернуть его во время второго президентского срока Трампа, чтобы ускорить рассмотрение дел о смертной казни. В пяти штатах США разрешено использовать расстрельные команды: Айдахо, Миссисипи, Оклахоме, Южной Каролине и Юте, отмечает The Guardian.

В последнем ежегодном обзоре правозащитников помимо США среди стран, где до сих пор используются расстрельные команды, перечислены Афганистан, Китай, КНДР, Саудовская Аравия, Сомали, Тайвань, Объединенные Арабские Эмираты и Йемен.