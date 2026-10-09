Упавший с лестницы работник отсудил 300 тысяч рублей

В Бурятии работник предприятия отсудил 300 тысяч за падение с лестницы

В Бурятии сотрудник предприятия по производству бетонных изделий добился выплаты 300 тысяч рублей за травмы, полученные на рабочем месте. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Несчастный случай произошел во время выполнения мужчиной трудовых обязанностей. Работая подсобным рабочим на производстве строительных материалов, он сорвался с лестницы и получил серьезные повреждения. Медики оценили его состояние как тяжелое.

После происшествия пострадавший обратился за судебной защитой. По итогам разбирательства работодателя обязали перечислить сотруднику 300 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, причиненного производственной травмой.

Для обеспечения исполнения судебного решения приставы приняли меры в отношении предприятия-должника. В частности, были заблокированы банковские счета организации и введены ограничения на регистрационные операции с принадлежащими ей объектами недвижимости. Эти дeйствия были направлены на взыскание назначенной судом компенсации.

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