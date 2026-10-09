Ураган «Исаиас» установил рекорд в Атлантике

Ураган «Исаиас», приближающийся к побережью США, стал первым ураганом атлантического сезона 2026 года и установил рекорд по срокам формирования. Об этом пишет журнал Scientific American.

Сезон ураганов в Атлантике обычно продолжается с 1 июня по 30 ноября. В 2026 году он оказался необычайно спокойным: до октября в регионе не сформировалось ни одного урагана.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, «Исаиас» усилился до урагана 7 октября. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1905 году, когда первый ураган сезона сформировался 8 октября.

Одной из причин низкой активности в Атлантике ученые называют Эль-Ниньо. Это климатическое явление меняет атмосферную циркуляцию и усиливает сдвиг ветра над океаном, что затрудняет формирование и развитие тропических циклонов.

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