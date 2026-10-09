В акватории Байкала зафиксировали землетрясение

В акватории Байкала в Бурятии зафиксировано землетрясение

Утром в пятницу в акватории озера Байкал зафиксировали землетрясение — эпицентр располагался неподалёку от села Гремячинск в Прибайкальском районе Бурятии, сообщили в местной администрации.

При этом ощутимых толчков в населённых пунктах не зафиксировано.

По данным Байкальского филиала геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составила 3,3. Сейсмическое событие зарегистрировали в 8:18 по местному времени (3:18 мск) в точке с координатами 52,84° с. ш. и 107,51° в. д.

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