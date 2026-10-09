В Балтийском море грузовое судно вынесло на мель штормом

В акватории Калининградской области грузовое судно село на мель, двигаясь вдоль побережья Балтийского моря, — инцидент произошёл в штормовых условиях. Об этом проинформировали в региональном главке МЧС России.

По данным ведомства, судно не получило повреждений, загрязнения воды не зафиксировано, никто не пострадал. Сообщение о происшествии поступило в 14:35 (15:35 мск).

В Калининградской области 9 октября бушует шторм — скорость ветра достигает 27 м/с. В Калининграде действует штормовое предупреждение и введён режим повышенной готовности. Для родителей организовано свободное посещение детских садов и школ.

Из‑за непогоды закрыт Калининградский зоопарк, также прекращена работа паромной переправы к Балтийской косе.