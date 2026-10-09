В Баварии задержали застрелившего двух чиновников мужчину

Полиция Баварии задержала 60-летнего мужчину. Он застрелил двух чиновников во время проверки правил хранения оружия. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию.

«Мотив преступления пока не установлен», — сказала представительница местного управления полиции агентству.

Инцидент произошёл в четверг около 14:00 по местному времени в общине Бернгау. Сотрудники районной администрации пришли к дому мужчины. Они проводили проверку условий хранения личного огнестрельного оружия. Мужчина открыл огонь по чиновникам.

По данным полиции, оба госслужащих погибли на месте. Им было 54 года и 45 лет. Сразу после сообщений о стрельбе началась крупная операция полиции. В ней участвовал спецназ. Подозреваемый забаррикадировался в доме. Полиция вела с ним переговоры по телефону. Мужчина отказался сдаваться. Он заявил о намерении обороняться. Полиция применила взрывчатку для захвата. В ходе операции 60-летний подозреваемый получил лёгкое пулевое ранение в ногу. Ему оказывают медицинскую помощь.

Община Бернгау расположена в районе Ноймаркт земли Бавария. В Германии действуют строгие правила хранения и ношения огнестрельного оружия. Владельцы оружия обязаны регулярно проходить проверки со стороны местных властей. Такие проверки включают осмотр условий хранения оружия и боеприпасов.

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