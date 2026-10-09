В Черногории задержали создателя Telegram-канала канала «Рыбарь» Михаила Звинчука

В Черногории задержали создателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Об этом сообщила местная газета Vijesti. По данным издания, вместе с ним задержали его жену Валерию и ещё троих сотрудников проекта.

«Операцию по задержанию провели полиция Черногории и Агентство национальной безопасности страны. Её связывают с пресечением гибридной деятельности Telegram-каналов. Они участвуют в операциях иностранного информационного влияния», — пишет издание.

Задержание произошло утром 9 октября в городе Рисан. По данным СМИ, основатель «Рыбаря» и его жена остановились в отеле Movenpick под Котором.

Михаил Звинчук ранее работал в пресс-службе Министерства обороны России. После увольнения он совместно с Денисом Щукиным создал провоенный Telegram-канал «Рыбарь». Сейчас аудитория ресурса составляет около 1,5 млн подписчиков.

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