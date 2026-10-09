В ДТП с участием машины скорой пострадали два человека

В Астрахани в ДТП с участием машины скорой помощи пострадали два человека

Сегодня, 9 октября, в Астраханской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. Об этом рассказала пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, водитель скорой 1951 года рождения при повороте не уступил дорогу автомобилю. В результате произошло столкновение.

Пострадали оба водителя. Сообщается, что в момент аварии в скоро пассажиров не было. По факту случившегося правоохранители проводят проверку. Выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее наше издание сообщало, что молодой водитель без прав устроил ДТП в Волгоградской области. В результате пострадали три человека.

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