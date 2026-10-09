В Гватемале вертолет рухнул в озеро: двое пассажиров пропали

В Гватемале ищут двух пропавших после крушения вертолета Airbus

Пять человек спасли после падения вертолета в озеро Атитлан на юго-западе Гватемалы, еще двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило издание Diario de Centro América со ссылкой на добровольческий пожарный корпус.

По данным Главного управления гражданской авиации Гватемалы, вертолет Airbus Helicopters H130 с регистрационным номером TG-GUH вылетел из международного аэропорта Ла-Аурора в 12:11 по местному времени. На борту находились 7 человек.

Воздушное судно направлялось к отелю на северном берегу озера. Полет должен был занять около 30 минут. Крушение произошло в районе Панахачеля приблизительно между 12:35 и 12:48.

Пятерых пассажиров удалось спасти, по предварительным данным, они не пострадали. Местонахождение еще двух человек пока не установлено.

К поисковой операции привлечены спасатели и водолазы. К ним также присоединились местные лодочники. Вертолет находится под водой на глубине нескольких метров.

Ранее мы писали: JMA: в Гватемале на дне озера найден город майя, погибший за один день

Читайте также: ИИ-бум взвинтил аренду жилья в Сан-Франциско до $4,4 тыс. в месяц

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.