В Италии похитили 30 тысяч бутылок элитного вина на €5 млн

Профессиональные воры похитили 30 тысяч бутылок премиального вина стоимостью около €5 млн со склада итальянской винодельни Marchesi Antinori в Тоскане. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным издания, семеро мужчин в масках проникли на склад в городе Кортона в ночь на воскресенье. Злоумышленники отключили сигнализацию и вывезли тысячи ящиков с винами Tignanello, Solaia и Guado al Tasso на двух грузовиках. Розничная стоимость одной бутылки составляет от €150 до €500.

Пропажу обнаружили в понедельник утром, когда сотрудники пришли на работу. Камеры наблюдения зафиксировали кражу, полиция расследует происшествие, однако подозреваемых пока не задержали. Винодельня, основанная во Флоренции в 1385 году, поставляет продукцию в 170 стран.

Генеральный директор Marchesi Antinori Ренцо Котарелла призвал ценителей вина помочь в поиске похищенного. Компания также предупредила потенциальных покупателей о риске приобретения краденых бутылок по подозрительно низким ценам или у сомнительных продавцов. По данным Financial Times, выручка винодельни за прошлый год составила около €263 млн.

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