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Происшествия 4200

В Калужской области обломки БПЛА упали на автозавод

Автозавод в Калужской области встал из-за падения обломков БПЛА

Автозавод в Калужской области встал из-за падения обломков БПЛА
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Петр Осинцев

Автомобильное предприятие в Калужской области приостановило работу после атаки беспилотников на регион. На территорию завода упали обломки дронов. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга, который контролирует производство.

По словам собеседника агентства, возгорание на месте ликвидировали. Среди сотрудников есть пострадавшие. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

В целях безопасности работу предприятия остановили. Сотрудников эвакуировали. Сейчас на территории ведутся оперативные работы.

Напомним, как писал ранее МК, в ночь на 9 октября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 505 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

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