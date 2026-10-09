В Краснодарском крае при падении обломков беспилотника пострадал житель Туапсе

В городе Туапсе, расположенном в Краснодарском крае, один человек получил травмы в результате падения фрагментов беспилотного летательного аппарата. По информации, опубликованной в Telegram-канале оперативного штаба Кубани, пострадавший был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая врачебная помощь.

Инцидент также спровоцировал возгорание на склоне горы со стороны моря. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место и ликвидировали открытое горение. В настоящее время территория происшествия находится под контролем оперативных и специальных служб, которые оценивают обстановку.

Тем временем в Белгородской области произошла трагедия. Как сообщил региональный оперативный штаб, украинские формирования нанесли удар по селу Ясные Зори Белгородского округа.

По имеющимся данным, FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль. В результате удара двое мужчин от полученных на месте травм скончались. Еще двое человек с ранениями были госпитализированы. У одного из пострадавших медики диагностировали осколочное ранение голени, у второго зафиксированы множественные осколочные поражения и ожоги головы, лица и грудной клетки. Кроме того, транспортное средство полностью уничтожено огнем.

Читайте материал по теме: Известно, сколько БПЛА ВСУ сбили в России 9 октября

Также читайте: ВСУ ранили мирную жительницу в Курской области

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX