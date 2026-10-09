В квартире на Сахалине, где произошел пожар, не было датчика дыма

Отсутствие датчика дыма обнаружили в квартире после пожара на Сахалине

Квартира в Комсомольске-на-Амуре, где при пожаре погибли пять человек, не была оборудована дымовым извещателем. Об этом сообщили в управлении СК России по Хабаровскому краю.

Возгорание произошло в жилом доме на улице Гамарника. По данным МЧС, огонь возник в квартире на четвертом этаже, где загорелись домашние вещи на площади 10 квадратных метров. Пожар ликвидировали за 43 минуты.

В результате происшествия погибли женщина и четверо детей. Еще двух девочек удалось спасти благодаря действиям соседа, который помог им выбраться через балкон. Детей доставили в больницу, где они находятся под наблюдением врачей.

После пожара специалисты проводят проверку и устанавливают причины возгорания. В МЧС отметили, что автономный дымовой извещатель способен предупредить об опасности на ранней стадии пожара и дать жильцам больше времени для эвакуации.

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