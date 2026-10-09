В Москве у женщины перед вылетом остановилось сердце

Калининградские врачи спасли женщину, у которой в самолете прекратилось дыхание

Два медика из Калининграда спасли жизнь женщине, у которой остановилось сердце перед вылетом самолета из Москвы. Инцидент произошел вечером 2 октября на рейсе в Калининград. Подробности происшествия рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Пассажирка впервые потеряла сознание еще в автобусе, доставлявшем людей к воздушному судну. На помощь ей пришли находившиеся рядом анестезиолог-рeаниматолог Юлия Калашникова и уролог-онколог Сергей Мирошник. Врачи смогли привести женщину в чувство, после чего передали ее прибывшим сотрудникам медицинской службы аэропорта.

После осмотра пассажирке разрешили продолжить полет, однако во время руления самолета ситуация резко ухудшилась. У женщины прекратилось дыхание и перестал определяться пульс. Калининградские специалисты немедленно приступили к сердечно-легочной рeанимации, включая непрямой массаж сердца и обеспечение проходимости дыхательных путей. Примерно через 30–40 секунд им удалось восстановить жизненные функции пациентки.

О случившемся медики сообщили командиру воздушного судна. Самолет остановили, а к борту повторно вызвали бригаду скорой помощи. Спасенную пассажирку доставили в одну из московских больниц для дальнейшего обследования и лечения.

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