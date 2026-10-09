В некоторых районах Киева пропала вода

В Киеве начались перебои с водоснабжением на фоне отключений света

В некоторых районах Киева прекратилось водоснабжение. Об этом сообщило агентство УНИАН, не уточнив, какие именно территории затронуты и сколько жителей остались без воды.

Ранее в трех районах украинской столицы приостанавливалось движение общественного транспорта из-за отсутствия электричества. Позднее в городе начались внеплановые отключения света.

До этого в Киеве сообщали о масштабном отключении электроэнергии после повреждения важного энергетического объекта. В городе ввели экстренные ограничения электроснабжения, возникли перебои в работе метро и подаче воды.

Кроме того, сообщалось о проблемах с городской канализацией. Официальные сведения о причинах новых перебоев с водоснабжением и сроках восстановления подачи воды не приводились.

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