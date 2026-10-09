...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Происшествия Сюжет: Новости СВО 1428

В новом регионе РФ сообщили о повреждениях гражданских объектов после ударов ВСУ

Администрация Каменки-Днепровской сообщила об ударах ВСУ по гражданским объектам

Администрация Каменки-Днепровской сообщила об ударах ВСУ по гражданским объектам
Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global look press

Представители администрации Каменки-Днепровской в Запорожской области сообщили о повреждении жилых домов, гаража и легкового автомобиля в результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ).

Соответствующая информация приводится в официальном канале администрации Каменско-Днепровского муниципального округа на отечественной платформе MAX.

Публикация гласит, что в результате очередных атак беспилотников украинских боевиков на территории округа были зафиксированы разрушения инфраструктуры и имущества.

Представители администрации указали, что повреждения получили, в частности, два частных жилых домовладения, а также гараж. Уточняется, что пострадали кровли, фасадные части и остекление зданий. Кроме того, механические повреждения получил один легковой автомобиль.

Подписаться

Автор:
Россия
Сюжет:

Новости СВО