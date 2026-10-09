В новом регионе РФ сообщили о повреждениях гражданских объектов после ударов ВСУ

Администрация Каменки-Днепровской сообщила об ударах ВСУ по гражданским объектам

Представители администрации Каменки-Днепровской в Запорожской области сообщили о повреждении жилых домов, гаража и легкового автомобиля в результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ).

Соответствующая информация приводится в официальном канале администрации Каменско-Днепровского муниципального округа на отечественной платформе MAX.

Публикация гласит, что в результате очередных атак беспилотников украинских боевиков на территории округа были зафиксированы разрушения инфраструктуры и имущества.

Представители администрации указали, что повреждения получили, в частности, два частных жилых домовладения, а также гараж. Уточняется, что пострадали кровли, фасадные части и остекление зданий. Кроме того, механические повреждения получил один легковой автомобиль.