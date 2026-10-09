В Панаме после землетрясения эвакуировали людей из высоток

В столице Панамы провели превентивную эвакуацию людей из офисов и высотных зданий после сильного землетрясения. Об этом сообщил телеканал Canal N.

По данным телеканала, Национальная система гражданской защиты Панамы (Sinaproc) и спасательные службы активировали протоколы наблюдения. Цель — оценить возможные последствия в районах, близких к эпицентру, а также в некоторых частях провинций Лос-Сантос, Эррера и Верагуас.

Подземные толчки вызвали тревогу среди населения и сильно ощущались в разных частях страны, включая столицу. На данный момент власти официально не подтверждали информацию о материальном ущербе, раненых или погибших. Проверки состояния зданий продолжаются.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 7,6 было зафиксировано в Панаме в 11:56 по местному времени (20:56 мск). По данным центра, эпицентр находился в 213 километрах к юго-западу от столицы страны, а очаг залегал на глубине 12 километров.

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