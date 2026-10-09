В регионе РФ арестовали подозреваемого в убийстве супругов из ружья

Двойное убийство в Иркутской области: подозреваемый скрылся после расправы

В Иркутской области задержали и арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве семейной пары, которая помогала ему по хозяйству. По данным регионального управления Следственного комитета, супругов застрелили из ружья в доме подозреваемого, после чего он скрылся.

По версии следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда открыл огонь по своим помощникам. Полученные ранения оказались смертельными. После произошедшего хозяин запер дом и ушел.

Погибшие были жителями соседней деревни Ключи Казачинско-Ленского района. Супругов разыскивали более 2 недель. Изначально в региональном управлении МВД предполагали, что они могли отправиться в лес и потеряться. Позднее стало известно, что пара погибла в результате убийства.

Подозреваемого задержали. Суд по ходатайству следствия отправил его под стражу.

В настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные действия и назначают экспертизы, чтобы собрать доказательства по делу.

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