В России медведь разгромил гостевой домик на турбазе

В Туве медведь забрался в гостевой домик на турбазе

В Туве медведь забрался в гостевой домик в популярном месте отдыха. Произошло это на турбазе. Об этом сегодня, 9 октября, рассказали представители УМВД по региону.

Хищник разгромил все в домике. В связи с этим туристов и местных жителей попросили воздержаться от посещения станции «Тайга».

Также сотрудники полиции показали кадры с места происшествия. На фотографиях видно, что мебель, техника и вещи в домике разбросаны. Также хищник повалил находящуюся рядом пристройку.

Ранее наше издание сообщало, что в Сочи на Красной Поляне вновь заметили медведя. Он напугал туристов, которые снимали видео во время прогулки.

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