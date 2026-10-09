В российском городе двух парней задержали за организацию нарколаборатории

Двух жителей Горловки задержали за организацию нарколаборатории

В Горловке правоохранители пресекли работу лаборатории по производству синтетических наркотиков. Также были задержаны два человека, которых подозревают в организации незаконной деятельности. Об этом рассказали в штабе обороны Донецкой Народной республики.

Сотрудники полиции выяснили, что два молодых человека оборудовали в нежилом помещении нарколабораторию. Запрещенные вещества они собирались продать.

Однако план сорвали правоохранители. Возраст задержанных - 17 и 19 лет. Сейчас ведется расследование уголовного дела. Выясняются все обстоятельства.

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