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Происшествия 944

В российском городе двух парней задержали за организацию нарколаборатории

Двух жителей Горловки задержали за организацию нарколаборатории

Двух жителей Горловки задержали за организацию нарколаборатории
Фото: Лилия Шарловская

В Горловке правоохранители пресекли работу лаборатории по производству синтетических наркотиков. Также были задержаны два человека, которых подозревают в организации незаконной деятельности. Об этом рассказали в штабе обороны Донецкой Народной республики.

Сотрудники полиции выяснили, что два молодых человека оборудовали в нежилом помещении нарколабораторию. Запрещенные вещества они собирались продать.

Однако план сорвали правоохранители. Возраст задержанных - 17 и 19 лет. Сейчас ведется расследование уголовного дела. Выясняются все обстоятельства. 

Ранее наше издание сообщало, что школьница едва не сожгла полицейскую машину в российском городе.

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